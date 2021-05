Incêndio atinge madeireira no Jardim Bela Vista, em Americana

Um incêndio atingiu uma madeireira no Jardim Bela Vista, em Americana, na madrugada desta segunda-feira (3). Não houve feridos e o Corpo de Bombeiros levou duas horas para conter as chamas.

Não houve feridos e os bombeiros controlaram as chamas em um período de duas horas

Não houve feridos e os bombeiros controlaram as chamas em um período de duas horas

Segundo informações do corpo de bombeiros, o incêndio começou por volta de 03h30. As chamas atingiram a área externa da madeireira, uma área de pelo menos 60 metros quadrados. O fogo estava sob uma pilha de madeiras e parte do telhado.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Devido a rapidez no combate as chamas, que durou ao menos duas horas, foi possível extinguir o incêndio, antes que o fogo atingisse o maquinário e parte estrutural do estabelecimento, preservando dessa maneira, 90% do bem patrimonial.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Não houve feridos e os bombeiros controlaram as chamas em um período de duas horas. – Foto: Divulgação / Gama

Trabalharam nesta ocorrência seis bombeiros em duas viaturas, além dos guardas municipais para fins administrativos. Não há informações sobre o que possa ter ocasionado o incêndio