Incêndio atinge loja de uniformes na Rua Carioba, em Americana

Parte de loja de uniformes na Rua Carioba foi destruída por incêndio - Foto: Junior Guarnieri/Liberal

Um possível curto-circuito causou um incêndio no piso inferior da loja de uniformes Kavi, na Rua Carioba, no Centro de Americana, no início da noite desta segunda-feira (11). Ninguém ficou ferido.

Proprietário do estabelecimento, Alexandre Custódio de Oliveira disse que o fogo teria começado no corredor, onde havia um bebedouro.

“Pode ser que houve um curto-circuito que derrubou o disjuntor, mas algo pode ter atingido os tecidos e começado o incêndio”, afirmou Oliveira, que ainda não avaliou o prejuízo.

O sargento Wesley Rodrigo da Silva, do Corpo de Bombeiros, relatou que a área total do estabelecimento é de 750 metros quadrados, mas o fogo ficou concentrado em cerca de 35 metros quadrados.

“Alguns vizinhos tentaram combater as chamas, mas se espalharam rapidamente por conta dos materiais. Conseguimos conter o fogo com o apoio da corporação de Nova Odessa”, contou Wesley.

A Rua Carioba foi totalmente interditada pela Gama (Guarda Municipal de Americana) até o término do rescaldo realizado pelos bombeiros.

O coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta relatou que vai fazer uma nova análise nesta terça-feira (12), pela manhã, para confirmar se houve algum tipo de rachadura ou outros danos ao prédio.