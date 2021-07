Incêndio atinge fábrica e perícia avalia como criminoso

Proprietário afirmou que ainda vai avaliar o que foi perdido e o que dá para recuperar - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Um incêndio atingiu uma fábrica na Rua Humberto Milani, no São Manoel, em Americana, na madrugada desta quinta-feira (15). A fábrica Glamour produz itens de cama, mesa e banho. Ninguém foi ferido durante o incêndio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta de 5h em um entulho que estava do lado de fora da empresa e depois se espalhou para dentro do imóvel, atingindo uma empilhadeira e o mezanino.

Incendio na empresa Galmour no Sao Manoel (4)

Incendio na empresa Galmour no Sao Manoel (6)

Incendio na empresa Galmour no Sao Manoel (9)

Um dos proprietários da empresa informou ao LIBERAL que a perícia esteve no local e apontou o incêndio como criminoso. Ele disse, ainda, que é necessário fazer um levantamento dos prejuízos causados pelo fogo. “Ainda precisamos calcular financeiramente o que foi perdido e ver o que podemos recuperar”, disse Gediel Fernandes dos Santos Filho.

De acordo com ele, além do que foi atingido pelas chamas, diversos kits de enxovais que já estavam prontos para venda ficaram molhados durante a ação dos bombeiros. A fábrica não possui seguro comercial.