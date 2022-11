Incêndio atinge escola Mário Patarra, no Jardim Colina

Um incêndio atingiu a escola estadual Mário Patarra, no Jardim Colina, em Americana, na noite desta quinta-feira (3). As chamas foram controladas rapidamente pelos bombeiros e não houve feridos.

As chamas não atingiram as salas de aula e o incêndio foi controlado rapidamente pelos bombeiros – Foto: Denize Ramos Ferreira / DIVULGAÇÃO

A historiadora Denize Ramos Ferreira, de 58 anos, contou ao LIBERAL que estava indo para a casa da mãe dela por volta de 21h, quando passou em frente a escola e viu as chamas próximas ao alambrado.

Segundo ela, no local havia muitas folhas secas, galhos e ventava muito no momento, o que possivelmente pode ter auxiliado na propagação do fogo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Uma vizinha tentou ligar para o caseiro da escola, mas ele não estava na casa, então Denize chamou os bombeiros. A Polícia Militar também compareceu e auxiliou na ocorrência.

Os bombeiros controlaram as chamas em menos de cinco minutos. As salas de aula não foram atingidas, apenas a parte externa. Não houve feridos e as causas do incêndio são desconhecidas.