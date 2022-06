Incêndio atinge empresa têxtil no Nova Americana

De acordo com funcionário, fogo teria começado por conta de um curto circuito e se espalhado pelo telhado

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria têxtil em Americana na madrugada desta quarta-feira. Dois funcionários da Raetex, localizada na Rua Anhanguera, no Nova Americana, estavam no local no momento, mas não se feriram.

Incêndio em empresa têxtil – Foto: Gama_Divulgação (1)

Incêndio em empresa têxtil – Foto: Gama_Divulgação (2)

Incêndio em empresa têxtil – Foto: Gama_Divulgação (3)

Incêndio em empresa têxtil – Foto: Gama_Divulgação (4)

Incêndio em empresa têxtil – Foto: Gama_Divulgação (5)

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 3h e foram controladas perto das 6h.

Segundo relato de um dos funcionários da empresa à Gama (Guarda Municipal de Americana), o fogo teria começado após um curto circuito e se espalhado pelo telhado.

Danos provocados pelo fogo na empresa – Foto: Divulgação

O LIBERAL não conseguiu contato com representante da empresa. Corpo de Bombeiros, Gama (Guarda Municipal de Americana) e Defesa Civil atuaram na ocorrência.