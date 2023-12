Incêndio atinge casa no Jardim São Paulo, em Americana

Bombeiros estão no local para controlar as chamas; moradora não estava na residência no momento do incêndio

Um incêndio atingiu casa no Jardim São Paulo, em Americana, no início da tarde desta quarta-feira (20). A ocorrência é atendida pelo Corpo de Bombeiros, que tenta controlar as chamas.

No local, o LIBERAL apurou que o incêndio teve início por volta de 13h e se espalhou rapidamente pelos cômodos da residência de fundos, que fica na Rua das Palmeiras, próximo à esquina com a Rua das Acácias.

Segundo testemunhas, uma senhora mora no local, mas ela não estava na residência no momento do incêndio.

Cerca de dez soldados do Corpo dos Bombeiros, com dois caminhões-tanque, trabalham no momento na tentativa de conter as chamas.

*Notícia em atualização!