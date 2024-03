Vizinhos pedem doações para casal e dois filhos moradores do imóvel, que estão apenas com as roupas do corpo

Uma família perdeu tudo que tinha em casa depois de o imóvel ser atingido por um incêndio na madrugada desta sexta-feira (1º), na Rua Josué Santos Caio, no bairro Mário Covas, em Americana.

Um casal e dois filhos que moravam no imóvel saíram ilesos, mas apenas com as roupas no corpo. Vizinhos se mobilizam para conseguirem doações como roupas, colchões e mantimentos.

Casa foi destruída no Mário Covas, em Americana – Foto: Reprodução / Divulgação

Uma vizinha percebeu o cheio de fumaça e, ao sair na rua, percebeu que o fogo já tinha atingido o teto da residência do autônomo Osmar Calenti, que apenas conseguiu pegar os filhos e a esposa.

“Foi muito triste o que aconteceu. Com muito custo conseguiram a casa deles e agora perderam tudo. Alguns vizinhos estão ajudando como podem com alimentos, roupas, chinelo e colchão. Por enquanto, eles estão na residência de outro vizinho, mas não sabemos por quanto tempo vão ficar por lá”, desabafou a manicure Tamires Laine Gomes da Silva, que mora perto do imóvel.

As doações para a família poderão ser entregues diretamente na casa de Tamires, que também fica na Rua Josué Santos Caio, 136.

