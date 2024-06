Fogo não chegou a atingir o prédio que é patrimônio histórico de Americana; bombeiros não sabem a causa do incêndio

Fogo atingiu área próxima ao Casarão, ao fundo na imagem - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um incêndio atingiu uma área verde atrás do Casarão do Salto Grande, em Americana, na noite desta quarta-feira (19). O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não chegou a atingir o terreno do prédio, que é patrimônio histórico da cidade.

De acordo com os bombeiros, a corporação foi acionada para atender um incêndio na Avenida Nicolau João Abdalla. Os agentes informaram que não tiveram condições de informar o que teria causado o fogo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A dona de casa Maria Aparecida Carvalho, que mora no bairro Carioba, disse que chegou a acionar a corporação, porque achou que o fogo tinha atingido o Casarão. “Fiquei mais tranquila quando confirmei que foi apenas um susto. Infelizmente, queimadas nessa região ocorrem com frequência”, lamenta a moradora.

Incêndio atingiu área próxima à Represa do Salto Grande – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em Americana, multas por queimadas ilegais mais que dobraram em 2024

O número de multas aplicadas por conta de queimadas ilegais mais que dobrou em Americana neste ano. A quantidade subiu de 10 para 27 no período de janeiro a maio de 2023 e 2024.

O município conta com uma legislação que prevê penalidade de R$ 920,52. A fiscalização é realizada pelo GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Gama (Guarda Municipal de Americana), que afirma realizar um trabalho permanente de combate às queimadas com monitoramento.