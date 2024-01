Incêndio atinge área verde no Jardim Mirandola, em Americana

Incêndio atingiu área de ao menos 6 mil metros quadrados – Foto: Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área verde no Jardim Mirandola, em Americana, no final da tarde de quarta-feira (3). Não houve feridos, de acordo com o tenente Antonio Carlos Brustolin Junior, do Corpo de Bombeiros.

Segundo Brustolin, a equipe chegou ao local, uma área de vegetação, perto da Rua da Sabedoria, por volta de 18h. Foram ao menos duas horas de trabalho para controlar as chamas e extinguir o fogo.

Os bombeiros informaram ainda que ao menos 6 mil metros quadrados de área foram atingidos pelo incêndio, cujas causas são desconhecidas.