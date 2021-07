Incêndio atinge canavial na região do Parque Universitário, em Americana

Incêndio no Parque Universitário, em Americana - Foto: Gabriela Benassi / Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atingiu um canavial nas proximidades do Parque Universitário, em Americana, no início da noite deste sábado (24). O fogo ocorreu em um área às margens da Avenida Gioconda Cibin, próximo ao Bike Hotel.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Americana, a corporação foi acionada às 17h40. Por volta de 19h, duas viaturas estavam no local tentando conter as chamas. Não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.

As queimadas são recorrentes nesta época do ano, por conta do tempo seco e do baixo volume de chuvas.

Recentemente, uma operação da Polícia Militar aplicou R$ 94 mil em multas por incêndios em canaviais em Santa Bárbara d’Oeste.