Incêndio atinge apartamento na Vila Santa Catarina

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Um incêndio atingiu um apartamento do 8° andar do Condomínio Residencial Side, no Vila Santa Catarina em Americana na madrugada desta terça-feira (27). Ninguém se feriu e o prédio não teve a sua estrutura abalada segundo a síndica. As causas do fogo serão apuradas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o incêndio começou por volta da 1h em um dos cômodos, próximo ao dormitório.

Duas mulheres estavam no quarto no momento em que os bombeiros entraram no imóvel para efetuar o resgate. Elas não tiveram queimaduras, apenas inalaram fumaça e precisaram receber atendimento médico. Segundo a corporação, elas ficaram em observação na unidade de saúde e depois foram liberadas.

O LIBERAL conversou com a síndica do condomínio, Vanessa Pajaro, que informou que a estrutura do prédio não foi danificada. Sobre as causas do incêndio, ela disse que não há informações sobre o ocorrido, e que aguarda laudos periciais, que devem determinar o que ocasionou o fogo.