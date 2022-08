Incêndio atinge 40 mil metros quadrados de área verde em Americana

O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio que atingiu uma área verde de aproximadamente 40 mil metros quadrados, às margens da Avenida Nicolau João Abdalla, perto do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana, na tarde desta terça-feira.

A brigada de incêndio da Goodyear auxiliou na contenção dos focos. De acordo com os bombeiros, já ocorreram outras queimadas na mesma região, principalmente no atual período de estiagem.

Local sofre sempre com fogo, disseram os Bombeiros – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A mesma equipe foi acionada para ajudar em um incêndio que começou possivelmente por um curto circuito no freezer de uma sorveteria, na Rua Luzia do Carmo de Lima, no Parque Residencial Virgílio Basso, em Sumaré, por volta das 18h30. O fogo se alastrou rapidamente e também atingiu a casa do vizinho. Parte da laje desabou.

O comandante do Corpo de Bombeiros, Mário Dizerzo Bertolo, disse que a equipe local iniciou a contenção. “Alguns vizinhos auxiliaram o morador na retirada de alguns móveis. As chamas ficaram concentradas na cozinha da casa. Ninguém ficou ferido”, relata.