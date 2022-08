Incêndio atinge 24 mil m² de área do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata do IZ (Instituto de Zootecnia), em Nova Odessa, na tarde desta quarta-feira (3), na altura do cemitério municipal, no Centro. De acordo com informações da Defesa Civil da cidade, 24 mil m² de área verde foram queimados. Ninguém ficou ferido.

Incêndio atingiu área do IZ em Nova Odessa – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Para conter as chamas, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros Voluntário de Nova Odessa e o Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste atuaram ao lado da brigada de incêndio do instituto.

Ao LIBERAL, a Defesa Civil informou que o incêndio já havia sido controlado, mas as chamas voltaram novamente depois de 40 minutos, precisando ser apagadas pelas corporações. O órgão ainda não sabe dizer onde o fogo começou e se foi criminoso.

Mais incêndios

Em Americana, de acordo com os bombeiros, do início da noite de terça (2) até a manhã desta quarta, foram registrados oito chamados informando sobre fogo em mato, em pontos como Jardim Boer, Jaguari, Carioba, Vila Dainese, a Gruta Dainese e também região do Pós-Anhanguera. Apesar do desconforto no ar, não houve nenhum incêndio de grandes proporções.

Ainda segundo a companhia, devido ao tempo seco dos últimos dias, a fumaça não consegue se dissipar, por conta da a inversão térmica.