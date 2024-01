Inaugurado, Ganha Tempo do Empreendedor também pode abrigar serviços do Corpo de Bombeiros

Local já conta com PAT e Banco do Povo, mas intenção é oferecer também emissão de AVCBs e licenças

A Prefeitura de Americana inaugurou nesta sexta-feira (5) o “Ganha Tempo do Empreendedor” e a nova sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em frente ao Mercadão, no Centro.

Prefeito Chico Sardelli (PV) durante a inauguração, nesta sexta-feira (5) – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O local, que funciona de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, reúne serviços relacionados a emprego e abertura e procedimentos burocráticos de empresas.

Também está sendo estudada a possibilidade de abrigar atendimentos do Corpo de Bombeiros, como a emissão de AVCBs (Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e licenças necessárias para o funcionamento de prédios comerciais e industriais.

A informação foi confirmada ao LIBERAL pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Atualmente, o Ganha Tempo disponibiliza serviços do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), Sebrae Aqui, Banco do Povo, aprovação de viabilidade de empresas, trâmites de documentação do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e da Unidade de Aprovação de Projetos.

A prefeitura ainda negocia a implantação de guichês do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) para atendimento de jovens aprendizes, e da Receita Federal. Segundo Rafael, as conversas com os órgãos estão avançadas.

Ainda de acordo com o secretário, a iniciativa do Ganha Tempo foi respaldada por um estudo que apontou que cerca de 40% das pessoas que buscam esses serviços, anteriormente disponibilizados apenas no formato digital, não têm acesso à internet ou têm dificuldades para usar o sistema da prefeitura.

Oficina de currículo

A maioria dessas pessoas está desempregada ou em situação de vulnerabilidade social. Também foram constatados casos em que o cidadão não sabia fazer um currículo, por isso o local irá oferecer uma oficina. Outro público relevante apontado pelo estudo foi de idosos.

“Às vezes essas pessoas vinham aqui para algum serviço e a gente falava que tinha de fazer no site. Isso não pode acontecer. Eu sou a favor do digital, por mim tudo seria feito pelo digital, mas algumas pessoas têm dificuldades”, afirmou Rafael.

Segundo o prefeito Chico Sardelli (PV), o Ganha Tempo deve desburocratizar procedimentos da prefeitura para conseguir atrair mais empresas para o município.

“A melhor forma de gerar emprego é por meio dos empreendedores, mas é preciso facilitar, reduzir o tempo de espera documental para conseguir criar empresas em poucos dias”, disse.