Inaugurado, centro de inteligência da Gama ajuda a reduzir tempo de resposta a ocorrências

O CSI (Centro de Segurança e Inteligência) da Gama (Guarda Municipal de Americana) foi inaugurado nesta quinta-feira (4), na sede da autarquia.

O projeto substitui o Centro de Controle e Operações e incorpora mais serviços, além do já existente videomonitoramento da “Muralha Digital”.

Para a corporação, a agilidade possibilitada pelo sistema vai otimizar o trabalho de vigilância e combate a crimes. Uma das melhorias diz respeito ao tempo de resposta aos chamados e ocorrências, segundo a inspetora Jéssica Belatine, que atua no CSI.

Antes do monitoramento da Muralha Digital – que permite identificar veículos suspeitos circulando pela cidade – quando uma denúncia chegava até a corporação levava-se um tempo maior até a localização dos envolvidos.

Com o sistema, um suspeito ou atitude suspeita podem ser flagrados pelas câmeras, com o compartilhamento de informações em tempo real.

O CSI irá receber e gerenciar as informações de todas as câmeras espalhadas nas entradas, saídas, vias e espaços públicos do município, além de receber as solicitações dos moradores por meio do número de emergência 153 e WhatsApp (19) 3461-8631.

Hoje, são mais de 200 câmeras instaladas. A expectativa é de que as vias de acesso para Americana estejam totalmente monitoradas até o final deste mês.

O prefeito Chico Sardelli (PL) afirma que o CSI é um dos centros de controle mais moderno do País. Foram investidos R$ 2,4 milhões na implantação, que inclui a adequação do espaço físico, de aproximadamente 104 metros quadrados, com instalação de mobiliários, equipamentos eletrônicos e de informática.

Redução de crimes

Segundo dados da corporação, os investimentos na Gama, como a implantação da Muralha Digital, ajudaram na redução dos furtos de veículos.

Outros crimes também têm sido solucionados com o sistema de monitoramento, como a localização de pessoas desaparecidas, casos de apropriação indébita e de captura de procurado.

Alguns casos que a Muralha Digital auxiliou

Encontro do veículo onde estava o corpo do professor Cauê Pozenatto Lima, que foi morto e carbonizado em agosto do ano passado na região da Praia Azul