Inaugurada, UPA Dona Rosa deve atender até 43 mil pessoas da região do Parque Gramado

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dona Rosa, inaugurada nesta quarta-feira (3) pela Prefeitura de Americana, deverá atender até 43 mil pessoas da região do Parque Gramado.

A estimativa foi dada pelo prefeito Chico Sardelli (PL) e considera moradores de vários bairros que ficam no entorno da nova unidade, que começa a atender nesta quinta (4), às 7h.

Prefeito Chico Sardelli (PL) durante inauguração da UPA Dona Rosa nesta quarta (3) – Foto: Dener Chimeli/Prefeitura de Americana

“É uma região mais afastada do Centro da cidade e tem aproximadamente 43 mil habitantes. Essa UPA vai facilitar no atendimento do Hospital Municipal e facilitar para essas pessoas por ser perto de casa. Faz parte da descentralização da saúde”, comentou Chico.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o Executivo, os residentes do Jardim da Paz, Parque Gramado, Jardim das Orquídeas, Mário Covas, região do Jardim da Balsa, Parque da Liberdade, Morada do Sol e Parque das Nações até então têm ido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi para receberem atendimento.

O trajeto leva de 20 a 40 minutos, dependendo do bairro de origem e do trânsito. Com a nova UPA, a expectativa é que essas pessoas consigam dar entrada em até 10 minutos.

Instalações da UPA Dona Rosa, no Parque Gramado, em Americana – Foto: Marlon Oliveira/Liberal

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Gestão

O local será gerido de forma compartilhada pela Santa Casa de Chavantes, OS (Organização Social) vencedora de um chamamento público homologado em janeiro deste ano.

A entidade terá de realizar por ano 81 mil consultas, 240 mil procedimentos de enfermagem, 12 mil exames de raio-X e pouco mais de 27 mil exames laboratoriais.

“Essas metas estão mantidas e são as mínimas estabelecidas pelo governo federal quando é feita a habilitação. Mas, conforme a demanda, essa meta pode aumentar para os próximos anos”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A UPA terá clínico geral, emergencista, pediatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, equipe administrativa e técnicos de radiologia. O local também disponibilizará exames raio-X, eletrocardiograma e laboratoriais.

O investimento total foi de R$ 2,6 milhões, sendo R$ 1,8 milhão para a parte de infraestrutura e R$ 847,9 mil para mobiliários e equipamentos. Porém, para manter a unidade em funcionamento neste ano, a prefeitura terá um custo de R$ 18 milhões.