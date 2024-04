Inauguração de novo shopping de Americana fica para 2025

A inauguração do Americana Mall, novo shopping que está sendo construído em Americana, ficará para 2025. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (18) pelo idealizador e diretor do empreendimento, Roberto Restum, durante coletiva para anúncio de seis salas da rede de cinemas Cine A.

“Nós vamos anunciar o novo prazo no mês que vem, só está faltando alguns detalhes. A gente queria inaugurar o shopping com o cinema e com todas as lojas e a academia, então não ia dar tempo. A obra não está parada, está a todo vapor, não tivemos problemas. Vai ficar para depois por questões comerciais”, disse.

Evento na noite desta quinta-feira marcou anúncio da rede de cinemas Cine A no Americana Mall – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O LIBERAL apurou que a nova data de inauguração deverá ficar entre março e abril de 2025. Essa é a terceira alteração no prazo de entrega, que chegou a ser estipulada para maio deste ano, às vésperas do Dia das Mães, e depois foi adiado para setembro.

Além da alteração no prazo de entrega, o projeto do empreendimento também passou por mudanças na arquitetura. O conceito aberto, embora ainda presente, será um pouco mais contido — ou seja, o prédio será mais “fechado” em relação à planta inicial.

“A gente procurou fechar um pouco, porque tivemos preocupações com a chuva. Mas continuamos com a proposta de ser um lifestyle, que as pessoas sintam prazer de estar aqui”, explicou Restum.

Em construção na Avenida Nossa Senhora de Fátima, o Americana Mall prevê 120 lojas. Em janeiro, reportagem do LIBERAL mostrou que 58% das lojas já estavam definidas.

Prefeito Chico Sardelli (PL), o vice-prefeito Odri Demarchi (PSD) compareceram ao anúncio da rede Cine A no Americana Mall – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Incorporado pela Top Brands Fashion Group, em parceria com a Construtora Baggio, o empreendimento terá 28 mil metros quadrados, com três lojas âncoras, praça de alimentação, dois restaurantes e estacionamento para 1,3 mil vagas. Também haverá seis salas de cinema e uma academia.

A expectativa é que o empreendimento tenha um faturamento anual de cerca de R$ 480 milhões com todas as operações em funcionamento. O espaço deve gerar 2 mil empregos diretos e 1,5 mil indiretos.