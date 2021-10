Imunização faz despencar óbitos de não idosos por Covid em Americana

02 out 2021 às 07:58

O avanço da vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) fez a quantidade de mortes de não idosos despencar em Americana. Das 21 vítimas registradas pela cidade em setembro, apenas uma tinha menos de 60 anos, menor número desde maio de 2020.

Vale ressaltar que o levantamento feito pelo LIBERAL considera a data do óbito e não a data da notificação oficial. Até por isso, a quantidade de mortes ainda pode ter alguma variação, pois há a possibilidade de o vírus ter feito vítimas que ainda não foram contabilizadas pela prefeitura.

Mesmo assim, os dados já indicam uma redução de impacto. O número de óbitos de não idosos, que teve como ápice o mês de junho, com 73 vítimas, atingiu no mês passado níveis semelhantes ao do início da pandemia.

Anteriormente, em apenas três meses, houve uma morte ou menos no município observada na faixa etária de até 59 anos: março, abril e maio de 2020.

Para Raquel Stucchi, infectologista da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia, essa queda está diretamente ligada à vacinação. “Muitos até tomaram a segunda dose”, disse.

Até o final da última quinta, a prefeitura já havia aplicado 334.061 doses: 188.169 de primeira, 137.677 de segunda, 2.148 de terceira e 6.067 de dose única.

Para a médica, a imunização também teria impactado na diminuição de internações. Nesta sexta, havia 21 pessoas internadas com Covid-19 em Americana. O número de hospitalizados já chegou a 218 em junho.

Quanto ao total de óbitos – entre idosos e não idosos – registrados pela cidade em setembro, o número é o menor desde novembro de 2020.

Esse cenário também se estende para Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, que registraram 15 e 19 vítimas do coronavírus no mês de setembro, respectivamente.

Em Hortolândia, segundo as informações divulgas pela prefeitura até aqui, 15 pessoas morreram com o vírus no mês passado, a menor quantidade desde dezembro de 2020.

Vítimas

Em setembro, 95% das vítimas de Americana eram idosas, maior proporção desde o início da pandemia. Segundo o infectologista Arnaldo Gouveia Junior, que atua no município, esse índice não surpreende.

“Todas as doenças, em geral, os idosos são os que estão mais comprometidos, porque são os que têm imunidade mais baixa. O que foi surpreendente foi, no auge da segunda onda, a grande proporção de pessoas entre 35 e 55 anos que tiveram a doença muito grave e vieram a falecer”, comentou.

De acordo com ele, o fato de os idosos terem se vacinado antes pode ter impactado nessa situação. O médico apontou que, passados quatro a seis meses da imunização, a proteção “cai muito” em pessoas, principalmente, com mais de 70 anos. Por conta disso, tem havido a aplicação da terceira dose.