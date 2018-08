Após furto de cabos no dia 10, escola segue sem energia

Alunos da Escola Estadual Maria Frizzarin, no Jardim Mirandola em Americana, continuam a improvisar ações para que as aulas sejam ministradas. A unidade está sem energia elétrica desde o último dia 10, quando foi alvo de um furto de cabos. Previsão inicial da Secretária de Educação do Estado é que o impasse seria resolvido nesta semana, entretanto, os alunos continuam no escuro. A nova data de resolução é para segunda-feira (27).

Foto: Marcelo Rocha / O LIBERAL

Na época do furto, funcionários da escola relataram alguns improvisos para que as aulas não fossem interrompidas. Entre elas, estudantes precisaram sentar próximos a lousa, as cortinas eram abertas para possibilitar a entrada de luz, até fotos foram tiradas da lousa, para que eles pudessem copiar a matéria em casa.

Já a conservação dos alimentos só foi possível após o freezer da escola ser levado até a casa de uma cozinheira que mora em frente a escola.

Nesta sexta, a Secretaria de Educação foi questionada e informou por meio de sua assessoria de imprensa que os reparos na escola ocorrerão neste final de semana, e que até esta segunda-feira (27) estarão concluídos.