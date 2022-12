Imóvel sem uso será sede da Secretaria de Assistência Social de Americana

Um imóvel público sem uso, localizado no São Roque, em Americana, será sede da SASDH (Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos).

A informação foi revelada pela prefeitura, em resposta a um requerimento do vereador Marcos Caetano (PL). Ele fez questionamentos sobre o prédio em 18 de outubro. Na ocasião, apontou que o local estava abandonado, era frequentemente invadido por usuários de droga e sofria furtos, principalmente de cabos elétricos.

Imóvel fica na Rua Purus, no São Roque – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Ao que parece, o referido prédio não recebe nenhum tipo de manutenção por parte do município e não tem nenhuma segurança patrimonial, algo que deveria ter na localidade, por se tratar de patrimônio público”, diz.

O Executivo respondeu ao parlamentar que o imóvel, situado na Rua Purus, tem passado por adequações para ser a nova sede da SASDH. Também informou que a Gama (Guarda Municipal de Americana) realiza um trabalho de patrulhamento preventivo nas redondezas.

Atualmente, a secretaria fica na Rua das Poncianas, no Jardim Glória. Ao LIBERAL, a prefeitura comunicou que a estrutura atual não suporta o contingente necessário para o andamento dos trabalhos.

A previsão é que a mudança ocorra no final do primeiro semestre de 2023, desde que tudo seja realizado conforme o cronograma e que não haja nenhum imprevisto.

Ainda de acordo com a administração, as adequações no prédio do São Roque incluem, por exemplo, instalações elétricas e divisórias. Antes, o local sediava uma emissora de televisão. O Executivo não soube informar há quanto tempo o imóvel está sem uso.