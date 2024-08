IML de Americana faz coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas

Iniciativa do governo federal tem três etapas e também usará técnicas de identificação genética e papiloscópicas

O IML (Instituto Médico Legal) de Americana fará parte de uma ação do governo federal e realiza, até esta sexta-feira (30), a coleta de DNA por meio de saliva de familiares de pessoas desaparecidas.

A iniciativa é do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em uma campanha em três etapas, que também usará técnicas de identificação genética e papiloscópicas.

Familiares de primeiro grau têm mais chance de identificação – Foto: Jamile Ferraris/MJSP

Ana Claudia Pacheco, perita criminal e diretora do Núcleo de Biologia e Bioquímica da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, explica que o objetivo da ação será dar uma resposta aos familiares de desaparecidos que, muitas das vezes, ficam procurando seus entes querido por anos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“É extremamente significante. Eles não sabem se a pessoa sumiu de propósito ou foi vítima de um acidente, sequestro ou qualquer outra coisa. Com a rede de perfis genéticos podemos fazer essa comparação de DNAs pelo Brasil todo”, enfatizou.

Para a realização da coleta, o familiar precisa levar o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento, a cédula de identidade ou outro documento com foto, que seja válido em território nacional.

O recolhimento do material genético será realizado a partir de células da mucosa oral, extraídas por meio de um cotonete passado no interior da bochecha. Também pode ser feita a partir de uma gota de sangue do dedo da mão.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Preferência

De acordo com os peritos, o DNA de familiares de primeiro grau da pessoa desaparecida está na ordem de preferência para a coleta. Com o material do pai, mãe, filhos e irmãos biológicos tem mais chances de a genética corresponder.

O genitor dos filhos da pessoa desaparecida também pode doar. É recomendado que ao menos dois familiares façam a coleta.

Se for possível, os especialistas solicitam que o familiar leve objetos que possam ter material genético da pessoa desaparecida, como amostra de cordão umbilical, algum dente guardado ou escova de dente.

Números

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre janeiro e agosto de 2024 desapareceram no País 45.670 pessoas. Desse total, 12.148 tinham até 17 anos e 32.415 mais de 18 anos.

Já em relação a pessoas localizadas, o número total foi de 30.016. Já foram localizadas 7.654 pessoas de até 17 anos e 20.887 de até 18 anos, em 2024.

Serviço

IML Americana

Endereço: Avenida Angelo Pascote, 90, Distrituo Industrial Nossa Senhora de Fátima

Telefone: (19) 3462-3894.