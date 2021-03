Igrejas terão transmissão online das celebrações de Páscoa

Os templos passaram a utilizar esse recurso no início da pandemia, quando houve as primeiras restrições

Com as atividades coletivas presenciais suspensas por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19), igrejas de Americana e região garantem a transmissão online das celebrações da Semana Santa, que vai até domingo. Os eventos podem ser acompanhados pelo Facebook, Instagram e YouTube.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Os templos passaram a utilizar esse recurso no início da pandemia, quando houve as primeiras restrições. Depois de um período com a presença do público liberada, as transmissões pela internet voltaram a ser a única alternativa devido à fase emergencial do Plano São Paulo.

“Como cidadãos e instituição cumprimos e cumpriremos as orientações e decretos do poder público, pois compreendemos que cada segmento da sociedade necessita fazer sua parte neste frágil momento em que estamos vivendo”, disse o padre Emerson Ginetti, da Paróquia Sant’Ana de Sumaré.

Segundo ele, o planejamento inicial voltado para a Semana Santa previa a participação presencial dos fiéis, mas isso mudou. “Foi uma adaptação para as pessoas acompanharem de casa”, afirmou o padre.

A paróquia tem divulgado para seus fiéis, por meio das redes sociais, os links das transmissões disponíveis neste período.

Basílica Santo Antônio de Pádua / Americana

Quarta – 19 horas

Quinta – 18 horas

Sexta – 15 horas

Sábado – 18 horas

Domingo – 7 horas e 10 horas

Transmissão por Facebook e YouTube

Paróquia Nossa Senhora das Dores / Nova Odessa

Quinta – 18h30

Sexta – 15 horas e 18h30

Sábado – 18h30

Domingo – 8 horas

Transmissão por Facebook

Paróquia Sant’Ana / Sumaré

Terça – 18h30

Quarta – 18h30

Quinta – 18h30

Sexta – 15 horas

Sábado – 18h30

Domingo – 9 horas

Transmissão por Facebook e YouTube

Paróquia São Domingos de Gusmão / Americana

Terça – 19 horas

Quarta – 15 horas e 19 horas

Quinta – 19 horas

Sexta – 15 horas

Sábado – 18 horas

Domingo – 10 horas

Transmissão por Facebook e Instagram

Paróquia São Domingos Sávio / Americana

Quinta – 19 horas

Sexta – 15 horas

Sábado – 18 horas

Domingo – 10h30

Transmissão por YouTube

Casa de Maria – Paróquia São Paulo Apóstolo / Santa Bárbara d’Oeste

Terça – 19 horas

Quarta – 19 horas

Quinta – 19 horas

Sexta – 15 horas

Sábado – 19 horas

Domingo – 6 horas

Transmissão por Facebook e YouTube