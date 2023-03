Igreja de Americana realiza campanha de arrecadação para famílias do litoral norte

A Igreja Batista Nova Aliança, do Centro de Americana, está promovendo uma campanha de arrecadação para ajudar as famílias afetadas pelas tempestades que ocorreram no litoral norte do Estado de São Paulo no Carnaval.

O objetivo é receber produtos de higiene pessoal e limpeza que serão repassados aos necessitados. As doações podem ser feitas até esta sexta-feira.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com balanço divulgado pela Defesa Civil de São Paulo no domingo, o número de mortes confirmadas após o desastre causado pelos temporais subiu para 65. Do total, 64 foram registrados em São Sebastião e um em Ubatuba.

Entre os itens solicitados estão sabonete, shampoo, condicionador, creme dental, escova de dente, detergente e sabão em pó.

Pessoas interessadas em colaborar podem entrar em contato pelos telefones (19) 97120-8515 (Allan) e (19) 99569-9459 (Felipe).

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.