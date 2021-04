Idosos ficam feridos após carro bater em árvore na Avenida Brasil

O acidente aconteceu próximo da Prefeitura de Americana, no cruzamento com a Rua Padre Epifânio Estevam

Carro bateu na árvore após perder controle na Avenida Brasil – Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

Um casal de idosos ficou gravemente ferido após um acidente na Avenida Brasil, em Americana. O carro em que eles estavam bateu contra uma árvore no cruzamento com a Rua Padre Epifânio Estevam, perto da prefeitura, no Centro, na manhã desta sexta-feira (9).

De acordo com informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), o acidente aconteceu por volta de 8h30.

O idoso de 81 anos dirigia seu carro pela Padre Epifânio Estevam, sentido Avenida Brasil, quando teve um mal súbito, perdeu a direção do veículo e bateu contra a árvore. A esposa, de 80 anos, estava no banco do passageiro e também se feriu.

Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. De acordo com o guarda, eles foram socorridos em estado grave.