Idosos do CNDI recebem equipe do canil da Gama

O Centro Novo Dia para o Idoso (CNDI), vinculado à Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano, promoveu no último dia 24 um evento com a equipe do canil da Guarda Municipal de Americana (Gama).

Os integrantes do CNDI, cerca de 28 idosos, conheceram de perto o trabalho de adestramento, prevenção e combate ao crime realizado na cidade pela corporação. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O objetivo foi apresentar aos idosos a preparação que os cães recebem, pois muitos não têm a oportunidade de conhecer de perto o trabalho, como, por exemplo, como os cães farejam drogas, ataque ao indivíduo que está infringindo a lei e comando de voz.

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) – Canil conta com o cão Hércules, um pastor alemão capa preta, que tem a função de faro e busca; o Bolt, um border colie, função de show dog; e a Raica, pastor belga de Malinois, de função faro.

O Centro Novo Dia para o Idoso funciona de segunda a sexta-feira, na Rua Guerino Gobbo, 499, região do Jardim Glória.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.