Idosos de 60 a 64 anos de Americana ficam sem gratuidade no transporte

Os idosos de 60 a 64 anos perderam o direito à gratuidade no transporte coletivo urbano em Americana. A lei que previa o benefício foi julgada inconstitucional pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

A gratuidade para essa faixa etária está prevista numa lei de 2017. Em agosto do ano passado, a prefeitura passou a disponibilizar para essas pessoas um cartão que permitia o uso gratuito do serviço. No entanto, em contato com o LIBERAL, usuárias disseram ter perdido o benefício neste mês.

A empregada doméstica Nilza Andrade de Souza, 63, ficou ciente da situação no último dia 17, quando tentou, sem sucesso, renovar a validade de seu cartão.

A doméstica Nilza de Souza ficou ciente no último dia 17, quando foi renovar validade – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Tem gente que, às vezes, ganha menos que eu ainda e está tendo de pagar ônibus. Faz falta esse dinheiro. Tem muitos aposentados que, às vezes, usam o ônibus para ir ao médico, fazer alguma coisa, e foram prejudicados”, lamenta.

Carine Cristina de Sena, 43, contou à reportagem que sua mãe, 61, soube do cancelamento após seu cartão ter sido rejeitado no ônibus, na última quarta-feira. “O motorista emprestou o cartão. Na volta, ela precisou pagar, porque realmente não teve acordo”, afirmou a filha.

Segundo ela, não houve um aviso prévio por parte da prefeitura, tampouco da Sancetur, empresa que opera o transporte coletivo urbano por meio da Sou Americana.

Procurada pelo LIBERAL, a prefeitura comunicou que “está buscando mecanismos legais para solucionar essa demanda”. O Executivo também apontou que a gratuidade ainda existe para quem tem 65 anos ou mais, conforme prevê a legislação federal.

LEGISLAÇÃO. O julgamento de inconstitucionalidade da lei de 2017, criada por meio de uma proposta do ex-vereador Alfredo Ondas, ocorreu em fevereiro deste ano.

Na ocasião, o relator Ademir de Carvalho Benedito, do TJ, apontou que a lei se originou de um projeto de iniciativa parlamentar, o que invade a responsabilidade da prefeitura. De acordo com ele, cabe apenas ao Poder Executivo propor isenção de pagamento de tarifa de transporte coletivo.

A Justiça decidiu sobre o assunto após uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) movida pelo Setcamp (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano e Urbano de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas).

O proprietário da Sancetur, Marco Chedid, disse ter avisado a prefeitura que, diante dessa decisão, iria encerrar a gratuidade para idosos com 60 a 64 anos. Publicamente, porém, não houve nenhum aviso.