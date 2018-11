Idoso será operado após quatro semanas de espera

Quatro semanas após ser internado no Hospital Municipal Waldermar Tebaldi, em Americana, o aposentado Antonio Moreira de Carvalho Filho deve ser submetido nesta quinta-feira (1º) a uma cirurgia para colocação de marca-passo. O procedimento será realizado no Hospital Universitário São Francisco, em Bragança Paulista.

Foto: Arquivo / O Liberal

Desde a internação, no início de outubro, a unidade americanense tentava, via Cross (Central de Regulação da Oferta de Serviços de Saúde), a transferência do paciente para outra unidade, já que não realiza cirurgias cardíacas. A indicação clínica para a cirurgia, no entanto, é bem mais antiga. O idoso recebeu o encaminhamento em agosto.

O MP (Ministério Público) chegou a ingressar com uma ação na Justiça para obrigar a Secretaria estadual de Saúde a obter uma vaga para o aposentado sob a alegação de que ele corria risco de morte. Após a abertura do processo, há duas semanas, a pasta chegou disponibilizar um leito para ele no mesmo hospital, mas uma infecção contraída em Americana impediu a transferência.