Idoso perde R$ 31 mil após ter cartão trocado em agência bancária de Americana

Idoso foi sacar aposentadoria e não percebeu a troca do cartão; suposta funcionária teria feito vários saques e compras no nome da vítima

Um idoso de 79 anos perdeu R$ 31.150,35 ao ter seu cartão trocado em um banco do Centro de Americana. Segundo a vítima, a troca foi feita supostamente por uma ex-funcionária do local, que realizou diversas compras e saques com o cartão dela. O caso aconteceu em agosto, mas só foi comunicado à Polícia Civil nesta quinta-feira (8)

Segundo relatos do idoso durante o registro policial, ele procurou o banco, no dia 2 de agosto, para sacar a sua aposentadoria e solicitou auxílio de uma mulher, que segundo ele, sempre lhe ajudava nas operações e se apresentava como funcionária.

Ela fez o saque para o homem, lhe entregou R$ 1,5 mil solicitado e, em seguida, devolveu o cartão, mas não o dele e sim de uma outra pessoa. Como o idoso é analfabeto, não percebeu a troca.

Neste mês, ao retornar no banco para mais uma vez sacar sua aposentadoria, ele percebeu que foi vítima de um golpe. Ao conferir o extrato, notou diversas compras realizadas no débito e saques, totalizando um prejuízo de R$ 31.150,35.

Ao conversar com outros colaboradores do banco, eles relataram que a mulher que o atendia era uma funcionária da agência e que a mesma foi desligada do quadro de trabalhadores.

O banco orientou a vítima a registrar um boletim de ocorrência e depois retornar a agência para contestar os fatos junto a gerência. O idoso assim o fez e um registro de furto foi feito na delegacia de Americana. Os fatos serão apurados pela Polícia Civil.