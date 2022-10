Idoso perde R$ 30 mil ao cair no golpe do intermediador

Um idoso de 60 anos perdeu R$ 30 mil nesta quarta-feira (26), ao cair no golpe do intermediador de veículos. Ele acreditou que estava comprando um Chevrolet Onix, mas na verdade pagou o valor para o golpista, que conseguiu enganar tanto o interessado no carro, quanto o verdadeiro dono do automóvel.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima viu o anúncio de venda do Onix em uma rede social e passou a conversar com o vendedor pela plataforma e, em seguida, migraram a negociação para o WhatsApp.

O golpista se apresentou como André, disse que estava vendendo o carro para o seu compadre e que era responsável apenas pela parte financeira do negócio. Disse ainda que o dono é quem mostraria o veículo a ele.

Já para o dono do Onix, o golpista disse que estava procurando o veículo para um amigo e que ele faria a ponte entre as negociações. Do mesmo modo, pediu que toda a parte envolvendo dinheiro fosse tratada diretamente com ele. Nos dois casos, ele pediu sigilo para as duas partes.

O idoso foi ver o carro nesta quarta na Avenida Iacanga e conversou com o proprietário, que confirmou a venda e a intermediação por André. Já a vítima, acreditando que o intermediador era compadre do proprietário do Onix, fez um Pix de R$ 30 mil, na conta indicada pelo golpista.

Depois disso os dois foram ao cartório no Centro de Americana e, como o valor não foi repassado para o dono do carro, conforme prometido por André, o bem não foi entregue. Eles ainda tentaram falar com o suposto intermediador, mas sem sucesso.

O proprietário do Onix e o idoso procuraram a delegacia de Americana e um boletim de estelionato foi registrado.