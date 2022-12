Idoso perde R$ 2,6 mil ao cair no golpe do falso WhatsApp em Americana

Um idoso de 65 anos, morador da Vila Santa Maria, em Americana, perdeu R$ 2,6 mil ao cair no golpe do falso WhatsApp nesta quarta-feira (7). O estelionatário se passou pela filha da vítima no aplicativo de conversa e o enganou.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, apesar do número do telefone estar diferente, a foto de perfil era da mulher e, por esse motivo, o homem acreditou se tratar da filha.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante conversa, o golpista afirmou que o celular estava com defeito e por isso o número estava diferente. Depois disso pediu que fosse feita uma transferência via Pix no valor de R$ 2.632. Acreditando ser a familiar, o idoso fez a transferência.

O estelionatário chegou a pedir mais R$ 7.450, valor que não foi transferido. Desconfiado, o idoso conseguiu falar com a filha e percebeu que tinha caído em um golpe.

O caso foi registrado como estelionato na delegacia de Americana e a vítima orientada quanto ao prazo decadencial para representar criminalmente contra o golpista.