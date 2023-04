Idoso perde R$ 19 mil após cair no golpe do falso intermediador

Um idoso de 62 anos, morador de Campinas, perdeu R$ 19 mil reais nesta segunda-feira (24), ao cair no golpe do intermediador. Ele acreditou estar comprando o carro de uma moradora de Americana, mas foi enganado pelo golpista, que criou um anúncio falso em uma plataforma de vendas, para atrair a vítima. Caso foi registrado na Delegacia de Americana.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma idosa de 67 anos vendia seu carro, um Fiat Strada, na internet, por meio de uma plataforma de vendas. O golpista então, pegou esse anúncio e o modificou, deixando seu telefone para contato.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O idoso, sem perceber que se tratava de um falso anúncio, passou a conversar com o estelionatário por meio do WhatsApp. O criminoso se apresentou como Matheus e disse que estava intermediando a venda.

O idoso daria o seu carro, um Ford Fiesta e mais R$ 19 mil para concretizar a compra da Strada.

Matheus concordou com a negociação e pediu que a vítima não falasse nada sobre o pagamento com a vendedora, pois ela era amiga de sua mulher e o carro, negociado na compra, o Fiesta, seria um presente para a esposa. Pediu também que todo o valor fosse passado a ele.

Para a vendedora, o estelionatário relatou que compraria a Strada por R$ 62 mil e revenderia para o idoso, para acabar com uma dívida que possuía. Explicou também que como havia esse valor em aberto, estava sendo o intermediador, para facilitar o negócio. Pontuou ainda que a conversa fosse mantida em sigilo.

Os dois acreditaram que Matheus fosse um intermediador do negócio. O golpista inclusive chegou a simular um pagamento via TED de R$ 62 mil para a vendedora e e conseguiu convencer o idoso a fazer um Pix, no valor de R$ 19 mil, em uma conta indicada por ele.

Quando estavam no cartório, no Centro de Americana, para fazer a transferência do Fiesta, utilizado na negociação, é que perceberam que tinham sido enganados, pois a transferência via TED não foi concretizada e o idoso já havia transferido o valor para o golpista.

Ao falarem sobre Matheus, os dois perceberam que tinham sido vítimas de um golpe e procuraram o plantão policial de Americana para o registro dos fatos. O caso será investigado pela Polícia Civil.