Idoso morre atropelado por caminhão no São Luiz, em Americana

Veículo estava carregado com massa asfáltica e dava ré no momento do acidente, na manhã desta terça-feira

Bombeiros e policiais militares atuaram na ocorrência - Foto: Sherilin Minatel / Divulgação

Um homem de 64 anos morreu atropelado por um caminhão carregado com massa asfáltica na manhã desta terça-feira (23), no bairro São Luiz, em Americana, a dez metros de sua casa. O Corpo de Bombeiros informou que, segundo o motorista, no momento do acidente, a vítima passava por trás do automóvel, que estava dando ré.

Quando a corporação chegou ao local, na Rua Antônio Luchesi, Luiz Carlos Moreira estava embaixo do veículo. Os bombeiros o levaram para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde a equipe médica confirmou óbito.

O helicóptero Águia da Polícia Militar prestou apoio no atendimento ao idoso. O caso aconteceu por volta das 10h.

“Onde ele estava, não tinha como o motorista ver”, disse a vizinha Sherilin Minatel, de 35 anos, que presenciou o atropelamento e afirmou ter gritado na tentativa de impedir o acidente.

Segundo ela, a vítima morava com a esposa no local há aproximadamente cinco anos. Ele tem duas filhas que moram em Sorocaba.

De acordo com a prefeitura, o caminhão pertence a uma empresa contratada pelo DAE para a realização de obras de recomposição asfáltica no local, que havia passado por reparos.

O Executivo ressaltou que “o trabalho estava sendo executado com a devida sinalização” e lamentou o ocorrido. “A administração se solidariza com os familiares e amigos do senhor Luiz Carlos Moreira”, comunicou.