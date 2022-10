Idoso morre após ser atropelado na SP-304 em Americana

Motorista da Fiat Strada não conseguiu desviar do idoso - Foto: Divulgação - PMR.JPG

Um idoso de 91 anos morreu após ser atropelado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (19), quando Onofre Américo Malachias tentava atravessar a via. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada desta quinta-feira (2).

Segundo informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), por volta de 17h, o motorista de um Fiat Strada seguia pela rodovia, sentido capital quando, no km 129, na região do São José em Americana, viu um Renault Sandero que estava na sua frente desviar bruscamente para direita. Logo na sequência ele viu o idoso na via e, segundo o depoimento do motorista, freou o carro e tentou desviar também, mas não conseguiu e atingiu Onofre, que caiu no canteiro central.

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu o idoso, ainda com vida, ao Hospital Municipal de Americana, onde ele faleceu por volta de 3h.

Segundo a PMR, que atendeu a ocorrência, pelo menos outros dois veículos também teriam conseguido desviar do idoso, antes dele ser atingido pelo Fiat Strada. O motorista que atropelou Onofre passou por teste de bafômetro e não foi constatada a presença de álcool.

Acidentes na SP-304

No mesmo dia do atropelamento, outros dois acidentes foram registrados na Luiz de Queiroz em horários próximos.

O primeiro foi um engavetamento e ocorreu perto ao acesso Avenida Cillos, sentido Piracicaba e envolveu três carros.

Um dos motoristas relatou que seguia na faixa da esquerda, quando o condutor de um Fiat Uno, acertou a traseira de um VW Gol e depois atingiu seu carro que tombou perto do acostamento.

O segundo acidente é referente a outro engavetamento, desta vez envolvendo cinco carros, na pista contrária, a cerca de 500 metros da primeira colisão.

Os motoristas seguiam sentido Anhanguera (capital), quando houve a colisão e engavetamento dos cinco veículos.

Nas duas ocorrências de engavetamento não houve feridos.