Idoso cai no golpe do falso WhatsApp e perde mais de R$ 9 mil

Um idoso de 71 anos, morador do Jardim Brasil, em Americana, perdeu R$ 9,4 mil ao acreditar que estava pagando boletos bancários do seu filho. O golpista se passou pelo familiar, por meio do WhatsApp. O crime aconteceu na última sexta-feira, entretanto, só foi comunicado à Polícia Civil nesta segunda-feira (9).

Conforme consta no registro policial, na sexta, uma pessoa entrou em contato com o aposentado por meio do WhatsApp. Apesar do número ser diferente, a foto do perfil era do filho dele. O criminoso, para enganar a vítima, se passou pelo familiar, afirmando que o celular anterior quebrou e, por isso, estava com um número novo.

Durante a conversa, o estelionatário explicou ao idoso que estava com dificuldades para pagar cinco boletos, exatamente por conta da troca do aparelho.

Acreditando ser o filho, o idoso quitou os boletos nos valores de R$ 966, R$ 1.998, R$ 2.989,90, R$ 1.900 e R$ 1.553, somando um prejuízo de R$ 9.406,90. Após os pagamentos, o idoso ligou para o familiar e percebeu que tinha caído em um golpe.

A vítima procurou a delegacia de Americana nesta segunda-feira (8), registrou um boletim de ocorrência e o caso será investigado pela Polícia Civil.