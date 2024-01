Idoso fica ferido após bater com carro em poste no São Manoel, em Americana

Veículo estava com o licenciamento vencido e foi recolhido ao pátio municipal - Foto: Divulgação_Gama

Um idoso de 62 anos ficou ferido na madrugada desta quarta-feira, após perder o controle da direção e bater o seu carro contra um poste de iluminação no São Manoel, em Americana.

De acordo com relatos do homem aos guardas municipais, por volta de 2h, ele seguia com seu carro, uma Saveiro, pela Rua São Sebastião, quando, por causas desconhecidas, perdeu o controle da direção próximo ao muro do Cemitério da Saudade e bateu contra o poste de iluminação.

O idoso teve ferimentos no rosto e foi socorrido pelos bombeiros a um hospital particular da cidade, onde ficou em observação. Os guardas municipais foram até a unidade, onde colheram a versão do acidente.

Segundo o boletim de ocorrência, o poste não teve danos aparentes. Já a Saveiro do idoso foi recolhida ao Pátio Municipal, pois estava com o licenciamento vencido. O caso foi registrado na delegacia de plantão em Americana.