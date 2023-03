‘Golpe do mecânico’ faz vítima em Americana; entenda

Todo o prédio terá acessibilidade para pessoas com deficiência - Foto: Marília Pierre - Prefeitura de Americana.JPG

Em Americana, um idoso de 73 anos foi vítima de um golpe na última terça-feira, e perdeu R$ 4,6 mil. Ele estava com o carro nas proximidades do Mercadão, na região central, quando foi abordado por um homem que dizia que o veículo estava soltando fumaça.

Na abordagem, o golpista, que se dizia mecânico, pediu para que o idoso ficasse no banco do motorista enquanto verificava o motor. Quando pediu para a vítima ligar o carro, o veículo de fato soltou fumaça – provavelmente, provocada pelo golpista.

O idoso, então, se propôs a chamar um mecânico ou acionar o seguro, mas foi convencido pelo homem a deixá-lo ajudar. O golpista disse que era preciso apenas trocar uma braçadeira no motor, um serviço que poderia ficar em R$ 89. De novo, o homem pediu para que o idoso ficasse dentro do carro, pisando no freio, enquanto mexia no motor, sem que pudesse ser visto.

Depois do serviço “feito”, a vítima sugeriu de pagar no dinheiro, mas foi informado pelo falso mecânico que a “oficina preferia no cartão”. O idoso, então, tentou passar o cartão, mas foi informado que a operação não estava sendo completada. No final, o idoso pagou em dinheiro.

Ainda no mesmo dia, a vítima descobriu que saques e compras haviam sido feitos na sua conta. O idoso diz ter registrado um boletim de ocorrência e avisado o banco, que bloqueou o cartão.

A Polícia Civil identificou dois moradores de Guarulhos envolvidos em pelo menos 18 golpes na região entre Piracicaba e Campinas, incluindo Americana. Eles foram presos, mas vão responder em liberdade.

“As vítimas são pessoas idosas entre 70 e mais de 80 anos. Elas acreditam que estão sendo ajudadas, mas estão sendo enganadas”, diz o investigador Fernando Carneiro, do 13º Distrito Policial de Campinas.

O delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, Lúcio Petrocelli orienta cautela na aproximação de estranhos.

“Sempre que precisar de algum tipo de auxílio é importante que entre em contato com algum familiar ou amigo. Evite a aproximação de desconhecidos aparentemente ‘bem intencionados’ em alguma forma de ajuda”, destaca Petrocelli.