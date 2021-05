Idoso é preso em Americana por não pagar pensão de R$ 173 mil

Um idoso de 68 anos foi preso nesta quarta-feira (5) pela Guarda Municipal de Americana. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia no valor aproximado de R$ 173 mil.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Segundo informações da corporação, os guardas foram informados que um homem, com um mandado de prisão em aberto, estava no Poupatempo. As viaturas se dirigiram ao local e lá encontraram o idoso, que foi conduzido até a delegacia de Americana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na delegacia foi cumprido o mandado de prisão e o homem ficou preso. Ele devia aproximadamente R$ 173 mil em pensão alimentícia.