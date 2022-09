Idoso é feito refém durante assalto no Parque Gramado

Um idoso de 75 anos foi vítima de roubo e mantido refém por dois homens armados, em sua residência, no Parque Gramado em Americana, na noite desta quinta-feira (8).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada por volta das 20h30, com a informação de que um assalto teria ocorrido em um bar no Parque Gramado. Ao chegarem no local, os patrulheiros encontraram com a vítima, que relatou ter sido abordado por dois armados na frente de seu estabelecimento, no momento em que ia guardar o seu veículo.

Rendido, o idoso foi pego pelo colarinho por um dos assaltantes, que o obrigou a deixar o bar e entrar em sua casa, que também fica no Parque Gramado.

Dentro do imóvel, os assaltantes amarraram os braços do idoso com uma camisa e o amordaçaram. Além disso, um deles pegou uma faca e afirmou que, se a vítima não ficasse em silêncio, lhe cortaria a garganta.

Os criminosos reviraram a casa em busca de dinheiro e como não encontraram nada, pegaram R$ 480 que estavam na carteira do homem e deixaram o imóvel.

Momentos depois o idoso conseguiu se soltar e foi até o bar de um amigo, onde pediu ajuda e acionou a Gama.

Até a publicação desta reportagem nenhum suspeito tinha sido identificado. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Americana e o caso será investigado pela Polícia Civil.