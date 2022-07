Idoso é encontrado morto no Jardim Mirandola

Corpo foi encontrado às marges da Rodosvia Luiz de Queiroz - Foto: Divulgação - Gama

Um idoso, de 63 anos, identificado como José Gonçalves Moreira, que morava em Santa Bárbara d’Oeste, foi encontrado morto, na manhã de quarta-feira (20), no acesso à Avenida José Meneghel, no bairro Jardim Mirandola, em Americana.

De acordo com informações prestadas pela Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu a ocorrência, a equipe foi acionada, a princípio, porque havia um homem caído no chão. Quando chegaram ao local, os guardas acionaram os peritos do IC (Instituto de Perícia), que constataram que José Gonçalves já estava morto.

Segundo apurou o LIBERAL, a vítima foi vista caminhando por volta de 4h da manhã por funcionários de uma fábrica, e como de costume, ele acendeu uma fogueira e ficou sentado às margens da rodovia, momento em que teria passado uma moça de moto e visto José Gonçalves caído. A mulher então teria retornado e observado que a vítima estava gelada e sem pulsação, quando acionou os patrulheiros.

Ainda de acordo com dados obtidos pela reportagem, José Gonçalves tinha problema no coração e provavelmente teve um infarto no local. O corpo não tinha sinais de agressão.

O corpo de José Gonçalves foi encaminhado pela Funerária Alves ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana. O caso foi registrado como morte suspeita no 3º DP (Departamento Policial) da cidade.