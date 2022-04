Idoso de Americana perde R$ 15 mil em golpe do WhatsApp clonado

Vítima, de 67 anos, acreditou que estava falando com a filha já que a foto e o número eram os mesmos

Um idoso de 67 anos, morador do Jardim Colina, em Americana, perdeu R$ 15.240 nesta quinta-feira (7) ao acreditar que estava depositando o valor para a sua filha. Ele caiu no golpe do WhatsApp clonado.

De acordo com relatos da vítima no registro policial, por volta de 21h30, ele recebeu uma mensagem por WhatsApp de sua filha pedindo o valor de R$ 15.240. Acreditando ser a familiar, já que a foto e o número telefônico eram os mesmos, foi até uma agência bancária e fez o depósito.

Posteriormente a vítima descobriu que o número da filha tinha sido clonado. O idoso foi à delegacia de Americana e registrou o fato. Um boletim de ocorrência foi protocolado como Estelionato e o caso será investigado.