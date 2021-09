Idoso de Americana cai em golpe e perde R$ 22 mil ao tentar comprar caminhonete

Dados foram repassados à polícia, que tenta localizar suspeitos do golpe – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal.JPG

Um idoso de 65 anos, de Americana, foi vítima de um golpe e perdeu R$ 22 mil ao tentar comprar uma caminhonete Strada, da Fiat. Ele encontrou o anúncio de venda do veículo em um site de buscas.

A suposta vendedora pediu que ele fizesse a transferência do valor total da compra para garantir a entrega do veículo. Um boletim de ocorrência foi registrado neste sábado (25) e a polícia investiga o caso.

A esposa da vítima, uma idosa de 62 anos, falou com a reportagem. Ela conta que alertou o marido antes da compra.

“Falei para ele que o dinheiro era dele, e que eu não ia dizer que não e nem que sim, mas que ele pensasse bem, porque tem muita malandragem e golpe pela internet”, revela.

Entretanto, com contato constante com a suposta vendedora, de telefone com o DDD de São Paulo (capital), o morador de Americana não desconfiou que se tratava de um golpe.

Primeiro, na quinta-feira (23), a golpista exigiu primeiro o depósito de R$ 2 mil reais. A autora do crime enviava ainda foto da suposta Strada.

Depois, na sexta-feira (24), em novo contato, a vítima recebeu uma foto de recibo da compra, preenchido, com suposto reconhecimento de firma. Até contrato de compra e venda foi feito para dar mais credibilidade no golpe, conforme teve acesso a reportagem.

Por fim, a golpista alegou que era necessário fazer um PIX para transferir o restante do valor total do veículo, para que o dono da caminhonete liberasse a entrega do veículo.

O idoso então transferiu mais R$ 19,9 mil. Depois disso, cessaram os contatos.

“Não conseguimos mais falar com eles. Alegavam que eram de uma loja de carros de Cardoso, interior de São Paulo, mas a empresa não existe mais”, relata a esposa da vítima.

A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com a loja mencionada. O LIBERAL também buscou contato com o site de buscas utilizado pelo idoso, mas não obteve retorno.

Foram feitas ligações nos telefones utilizados para aplicar o golpe no americanense, que não foram atendidas.

Polícia alerta para valores baixos

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), informou que o caso é investigado pelo 1° DP (Distrito Policial) de Americana.

“As informações passadas pela vítima, como dados bancários, usuário das linhas telefônicas e das redes sociais, são analisados. Os investigadores buscam elementos que auxiliem no esclarecimento dos fatos”, relata.

A pasta faz alerta. “A Polícia Civil orienta, em casos de compra de veículos online, que a pessoa sempre desconfie de preços muito inferiores à média do mercado, pois esta é uma das principais formas de os criminosos atraírem vítimas para o golpe”.



Outros casos

Nos últimos dias, o LIBERAL noticiou pelo menos três casos de estelionato na região, em Santa Bárbara d’Oeste.

Dois deles envolveram a suposta compra de veículos. Um deles era um Civic e outro uma moto Biz, ambos anunciados pelas redes sociais. Os moradores perderam R$ 16 mil e R$ 7 mil, respectivamente.

Além deles, uma idosa perdeu R$ 900 achando que transferia dinheiro para seu filho.