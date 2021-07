Idoso de 95 anos tem alta do HM após contrair Covid

Vacinado, idoso também foi diagnosticado com pneumonia e ficou seis dias internado em Americana

O aposentado Onofre de Oliveira Rosa, de 95 anos, teve alta na última quinta-feira (22) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, após contrair o coronavírus (Covid-19). O idoso ficou seis dias na enfermaria e precisou realizar traqueostomia.

Onofre com os filhos – Foto: Arquivo pessoal

De acordo com a analista administrativa Carla Rosa Betini, 29 anos, neta de Onofre, todos tiveram muito cuidado com o idoso durante toda a pandemia pois ele já sofre com um enfisema pulmonar.

Mesmo assim, ele e outros membros da família se contaminaram, mas apenas o idoso precisou de internação. Onofre estava com tosse e procurou o hospital, onde foi constatado que estava com pneumonia e Covid. Ele agora se recupera em casa.

“Quando saiu a vacina, ele foi um dos primeiros a tomar, a ansiedade dele foi muito grande. Agora pelos medicamentos ele está um pouco sonolento, mas ele é muito lúcido, se você senta para conversar ele conta histórias de quando era criança”, disse a neta.