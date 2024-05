Idoso condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Militar em Americana

Crime teria ocorrido em Americana no ano de 2020 e idoso foi condenado a 8 anos de prisão

A PM (Polícia Militar) capturou na manhã desta segunda-feira (23), um idoso de 60 anos, condenado por estupro de vulnerável. Ele foi detido em seu trabalho, na Vila Cordenonsi, em Americana, durante cumprimento de mandado e foi conduzido posteriormente à delegacia da cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os PMs foram informados a respeito de um mandado de prisão em aberto contra um idoso, que foi condenado a oito anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. Com endereço do trabalho dele em mãos, os policiais se deslocaram até o local e realizaram a prisão, por volta de 11h30 desta quarta-feira.

O homem foi conduzido à delegacia de Americana e após as medidas cabíveis necessárias, seria encaminhado a unidade prisional.

O processo segue em segredo de justiça, mas conforme apurou o LIBERAL, o crime teria acontecido em 2020, em Americana.