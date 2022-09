Idoso condenado por estupro de vulnerável é preso pela DIG

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prenderam um idoso de 71 anos, que foi condenado a 16 anos de prisão por estupro de vulnerável da própria sobrinha. Ele foi localizado em sua residência, no bairro Riviera Tamborlim, em Americana, na manhã desta segunda-feira (26).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a polícia, o crime ocorreu em 2013. Os policiais civis vinham investigando a localização do foragido e conseguiram encontrar o endereço do idoso. Ao chegarem na casa do procurado, os investigadores foram hostilizados pelos familiares do aposentado.

Conduzido à sede da delegacia especializada, ele prestou depoimento ao delegado Lúcio Antônio Petrocelli e depois foi recolhido à Cadeia de Sumaré.

O aposentado será apresentado à audiência de custódia nesta terça-feira (27) e, caso seja mantida a prisão, será transferido à Penitenciária de Sorocaba.