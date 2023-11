Idoso condenado por estupro de vulnerável é preso em Americana

Ele foi localizado no bairro Conserva, conduzido à delegacia e permaneceu preso

Um homem de 70 anos, procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela Romu (Ronda Ostensiva Municipal) do Canil da Gama (Guarda Municipal de Americana) no final da tarde desta terça-feira (14). Ele foi localizado na Rua Tibiriçá, no bairro Conserva, por volta de 16h30.

Segundo divulgado pela corporação, a equipe estava em patrulhamento quando tomou conhecimento do mandado de prisão em desfavor do idoso e se deslocou até o endereço onde ele se encontrava. Após localizar e informar o homem sobre sua situação perante a Justiça, os guardas o conduziram à Delegacia de Americana e ele permaneceu preso.