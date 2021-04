Idoso cai em golpe e perde R$ 18 mil para estelionatários em Americana

Um idoso de 79 anos, morador do Jardim Colina, em Americana, perdeu R$ 18 mil durante a tarde desta quarta-feira (14), após cair em um golpe feito por criminosos que se passaram por bancários.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso recebeu uma ligação de um homem que se passou por um funcionário do Banco do Brasil, que relatou uma suposta “clonagem” do cartão, que precisaria ser cancelado.

A vítima então passou os dados da conta e a senha para a pessoa no telefone, que disse que o idoso deveria esperar que um motociclista passasse em sua casa para buscar o cartão.

Um homem foi de moto até a casa da vítima na tarde desta quarta para recolher o cartão, dizendo ser segurança da instituição bancária. O idoso então entregou o documento para o motociclista.

Mais tarde, a vítima percebeu que foram feitos quatro compras, três saques e outras duas transações (TED e PIX), que totalizaram R$ 18.014, 21.

O idoso disse que não anotou a placa da moto e não lembra do nome do homem que foi até a sua casa. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.