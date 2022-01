Idosa tem prejuízo de R$ 3,8 mil ao dar acesso remoto do celular a um golpista

Se passando por funcionário do banco, ele convenceu a vítima a baixar app que deu acesso ao celular

Uma aposentada de 69 anos, moradora do Jardim Brasil, em Americana, teve um prejuízo de R$ 3.876 depois de liberar o acesso remoto do celular a um golpista. O caso ocorreu no último dia 11 e foi comunicado à Polícia Civil nesta quarta-feira (12).

Segundo informações do registro policial, na terça-feira (11), uma pessoa ligou no telefone fixo da aposentada e se apresentou como sendo um funcionário do banco de onde ela tem conta.

Durante a conversa, o suposto funcionário explicou que uma transferência fraudulenta em sua conta tinha sido realizada. Momentos depois, ele retornou a ligação, dessa vez informando que uma fraude estava ocorrendo naquele momento.

O estelionatário indicou que poderia resolver os problemas, mas para isso a vítima precisaria baixar um aplicativo em seu celular chamado AnyDesk, que permite acesso remoto de outro usuário ao aparelho (veja dicas de como evitar golpes aqui). Acreditando ser o representante do banco, a mulher baixou o aplicativo.

Com o acesso, o golpista conseguiu realizar três empréstimos na conta da aposentada, de R$ 363, R$ 209 e outro R$ 1.304. Além disso, um Pix no valor de R$ 2 mil foi feito.

Na quinta-feira, a idosa recebeu uma mensagem do banco, informando que ela tinha entrado em seu limite especial. Foi neste momento que ela descobriu que tinha sido vítima de um golpe.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Americana como estelionato e será investigado.