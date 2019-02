Idosa reclama de árvore sem poda em Americana

Uma árvore na Rua Uruguai, no Jardim Girassol, em Americana, não é podada há pelo menos dois anos e vem causando transtorno aos moradores do bairro. Uma aposentada de 69 anos é quem reclamou da situação ao LIBERAL. Ela afirma que vários munícipes reclamam da situação e que se juntaram para realizar um pedido na prefeitura, no ano passado, para que a árvore fosse cortada, ou, no mínimo, podada.

Foto: Divulgação

“Todo dia tem galho caindo. Quem passa a pé tem que quebrar o galho para poder passar. Ninguém corta mais”, comentou a aposentada. A mulher relatou nesta quinta-feira à reportagem que a calçada está sendo afetada pelo problema e teme que os galhos que caem quando bate ventos fortes acertem algum pedestre que passa no local no momento.

Por meio da assessoria de imprensa da prefeitura, a Unidade de Praças e Jardins informou que uma equipe vai até o local nos próximos dias para executar a poda da árvore.

