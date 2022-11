Idosa que esquartejou morador de Americana é condenada a 18 anos

A idosa Terezinha Pereira Bizarri, 65, foi condenada a 18 anos e seis meses de prisão pelo esquartejamento do auxiliar de mecânico americanense Clóvis Antonio Grisante Junior, 43. O júri popular aconteceu nesta sexta-feira, em Presidente Epitácio.

O crime ocorreu em 21 de agosto de 2021, na casa de veraneio da ré. A cabeça da vítima não foi encontrada. A defesa vai recorrer da decisão.

A juíza Maria Fernanda Sandoval Eugenio Barreiros Tamaoki decidiu que a ré continuasse cumprindo pena em regime fechado. Terezinha está presa na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista.

Clóvis Junior foi assassinado em 21 de agosto de 2021 – Foto: Reprodução

O advogado Jean Carlos de Lima, que foi constituído pela família como assistente de acusação, informou que ficou satisfeito com o resultado.

“Os jurados reconheceram as três qualificadoras do homicídio que são o motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além da ocultação do cadáver. A juíza considerou na dosimetria da pena o prejuízo e o dano irreparável para os quatro filhos da vítima”, relata Jean.

“O julgamento ocorreu dentro da legalidade do que prevê a Constituição. O resultado vai amenizar a dor da família”, completa.

A irmã da vítima, Janaína Epitácio, acompanhou o júri e mais uma vez ficou frente a frente com Terezinha.

“Senti um misto de raiva com sentimento de que a justiça fosse feita. Fiquei impressionada pela dissimulação. O tempo todo mentiu, não demonstrou o arrependimento”, relata.

Janaína disse ainda que durante o depoimento a ré chegou a dizer que teria sido abusada por Clóvis, com quem teve um rápido envolvimento. Eles teriam começado a conversar pela internet.

“Eles tiveram apenas dois encontros presenciais e na terceira vez ocorreu o crime. A própria juíza perguntou para ela, que se realmente tivesse sido abusada no primeiro encontro, por que teria encontrado na segunda vez e depois o convidado para ir até Presidente Epitácio.”

A advogada da ré, Célia Cristina de Andrade antecipou que vai entrar com recurso contra a sentença. “Vamos atuar na desclassificação para homicídio privilegiado”, comenta a defensora, que acrescentou que no júri consegui dois, dos sete votos dos jurados para a absolvição.

Caso

No dia do crime, a ré deu um calmante forte para Clóvis, para dificultar a sua reação e em seguida deu marretadas na cabeça. Após o esquartejamento, ela teria separado as partes do corpo em sacos plásticos e as arremessado em um barranco. A cabeça da vítima não foi mais encontrada.