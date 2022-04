Idosa perde R$ 6 mil em golpe do carro quebrado em Americana

Golpistas convencem as vítimas de que o carro está quebrado e ao cobrar pelo "serviço" insere valores superiores ao que foi combinado

Uma idosa de 72 anos teve um prejuízo de R$ 6 mil ao ser vítima do golpe do carro quebrado na Vila Jones em Americana. O crime ocorreu na última quarta-feira (20), mas só foi comunicado à Polícia Civil nesta segunda-feira (25).

De acordo com relatos da vítima no registro policial, por volta de meio-dia ela e o marido seguiam de carro, um Ônix, pela Rua Gonçalves Dias. Em determinado momento, um homem em uma CRV preta balançou o braço, indicando que o carro dela estaria com problemas. Ambos estacionaram.

O homem desceu do veículo, se apresentou como Thiago, disse que era vendedor de uma empresa de veículos e afirmou que o carro dela estava soltando muita fumaça.

Enquanto conversavam, um outro homem se aproximou e relatou ser o mecânico da mesma empresa de Thiago. Ele entrou embaixo do Ônix e depois afirmou que tinha feito o reparo e que o serviço ficaria em R$ 39,40.

A vítima então deu uma nota de R$ 50, porém, os golpistas disseram que só poderiam receber no cartão, pois o valor cairia diretamente na conta da empresa. Houve uma pequena discussão e o marido da idosa acabou realizando a transação. Entretanto, no momento do pagamento, Thiago explicou que a máquina tinha dado problema e precisaria realizar a operação novamente.

Após o ocorrido, os dois foram embora e o casal seguiu para uma loja. Ao pagar as compras, tiveram a informação de que o cartão estava bloqueado.

Eles então se dirigiram a uma agência bancária e observaram no extrato duas operações feitas pelos estelionatários. Havia um débito de R$ 2.850 e um outro de quatro parcelas de R$ 805,66, totalizando R$ 3.222,64.

Os dois estiveram na delegacia de Americana e um boletim de ocorrência de estelionato foi registrado. O caso será investigado.